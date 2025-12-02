Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Çin'de yaşanan olay sosyal medyada infiale yol açtı. Karısını aldattığı ortaya çıkan bir adam, tartıştığı sevgilisini onlarca metre yükseklikteki binanın penceresinden aşağıya sarkıttı.

BİR ALT KATA İNMEYİ BAŞARDI

Görüntülerde, can havliyle bir alt kata inmeyi başaran kadının cama vurup yardım istediği anlar yer aldı. Olayı görenler büyük panik yaşarken, kadının mucize eseri hayatta kaldığı öğrenildi.

"KADIN DA ÖRÜMCEK ADAM GİBİ"

Kısa sürede viral olan görüntülerin altına kullanıcılar tarafından "Kadın da örümcek adam gibi", "İzlerken düştüm" gibi yorumlar yapıldı. Olayla ilgili Çin polisi soruşturma başlattı.