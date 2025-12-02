Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Çin'de bir adam, sevgilisini yüksek bir binanın penceresinden sarkıttı; kadın camlara vurarak yardım istedi. O anlar sosyal medyada viral olurken videonun altına "Kadın da örümcek adam gibi", "İzlerken düştüm" şeklinde yorumlar yapıldı.
- Çin'de bir adam, sevgilisini onlarca metre yükseklikteki binanın penceresinden aşağı sarkıttı.
- Kadın, bir alt kata inerek hayatta kaldı.
- Çin polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çin'de yaşanan olay sosyal medyada infiale yol açtı. Karısını aldattığı ortaya çıkan bir adam, tartıştığı sevgilisini onlarca metre yükseklikteki binanın penceresinden aşağıya sarkıttı.
BİR ALT KATA İNMEYİ BAŞARDI
Görüntülerde, can havliyle bir alt kata inmeyi başaran kadının cama vurup yardım istediği anlar yer aldı. Olayı görenler büyük panik yaşarken, kadının mucize eseri hayatta kaldığı öğrenildi.
"KADIN DA ÖRÜMCEK ADAM GİBİ"
Kısa sürede viral olan görüntülerin altına kullanıcılar tarafından "Kadın da örümcek adam gibi", "İzlerken düştüm" gibi yorumlar yapıldı. Olayla ilgili Çin polisi soruşturma başlattı.