Haberler

Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz Haber Videosunu İzle
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de bir adam, sevgilisini yüksek bir binanın penceresinden sarkıttı; kadın camlara vurarak yardım istedi. O anlar sosyal medyada viral olurken videonun altına "Kadın da örümcek adam gibi", "İzlerken düştüm" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • Çin'de bir adam, sevgilisini onlarca metre yükseklikteki binanın penceresinden aşağı sarkıttı.
  • Kadın, bir alt kata inerek hayatta kaldı.
  • Çin polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çin'de yaşanan olay sosyal medyada infiale yol açtı. Karısını aldattığı ortaya çıkan bir adam, tartıştığı sevgilisini onlarca metre yükseklikteki binanın penceresinden aşağıya sarkıttı.

BİR ALT KATA İNMEYİ BAŞARDI

Görüntülerde, can havliyle bir alt kata inmeyi başaran kadının cama vurup yardım istediği anlar yer aldı. Olayı görenler büyük panik yaşarken, kadının mucize eseri hayatta kaldığı öğrenildi.

"KADIN DA ÖRÜMCEK ADAM GİBİ"

Kısa sürede viral olan görüntülerin altına kullanıcılar tarafından "Kadın da örümcek adam gibi", "İzlerken düştüm" gibi yorumlar yapıldı. Olayla ilgili Çin polisi soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 508.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

İnşallah birisi burada yazan yoruma inanır , Gider parasını kaybeder veya dolandırılır ve bu yorumu ve sayfayı delil gösterip size dava açar.. o zaman bakın bakalım nasıl oluyormuş. insanlar sizi 50 defa uyardı, ben de şahsen kaç defa yazdım neden bu yorumları yayınlıyorsunuz diye… aynı tas aynı hamam.. telefon numarasına ne kadar paylaşıyorlar ama siz hala yayınlıyorsunuz. bir çıkarınız mı var yoksa aklımıza bu geliyor artık

yanıt8
yanıt0
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

gerizekalımısın

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıGecirdek:

birazda alt kattaki alta alir.yardimi karsiliginda

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAYRETTİN KAYA:

2-3 günde camdan cama tüm binayı gezer :)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırahip :

içeri aldı s......

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

inanilmaz.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
Yaşlı adam televizyon izlerken kapıyı çalan polisin verdiği acı haberle yıkıldı

Yaşlı adam televizyon izlerken polisin verdiği haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.