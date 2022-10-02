Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durumu gören kocanın kan beynine sıçradı

Kazakistan'da bir halı yıkama kuryesi, boğulma tehlikesi geçiren kadını Heimlich Manevrası ile kurtarmaya çalıştı. Fakat bu sırada odaya giren kadının kocası durumu yanlış anladı. Öfkeli adam, yardımsever kuryeyi hastanelik edene kadar dövdü.

Kazakistan'da görenleri hem güldüren hem de üzen bir olay meydana geldi. Kuryenin yardımseverliği, başına büyük dert açtı. Halı temizlik firması yetkilisi bir evden temizlemek için halı alırken evdeki kadının nefes borusuna bir şey kaçınca kadının hayatını kurtaracak hamlede bulundu.

ÖFKELİ KOCA OLAYI YANLIŞ ANLADI

O esnada eve giren kadının kocası olayı yanlış anlayıp adamı hastanelik olana kadar dövdü. Halı yıkama görevlisi, boğulma tehlikesi geçiren kadını Heimlich Manevrası ile kurtardı.