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Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durumu gören kocanın kan beynine sıçradı

Dünya Haberleri

Kazakistan'da bir halı yıkama kuryesi, boğulma tehlikesi geçiren kadını Heimlich Manevrası ile kurtarmaya çalıştı. Fakat bu sırada odaya giren kadının kocası durumu yanlış anladı. Öfkeli adam, yardımsever kuryeyi hastanelik edene kadar dövdü.

Kazakistan'da görenleri hem güldüren hem de üzen bir olay meydana geldi. Kuryenin yardımseverliği, başına büyük dert açtı. Halı temizlik firması yetkilisi bir evden temizlemek için halı alırken evdeki kadının nefes borusuna bir şey kaçınca kadının hayatını kurtaracak hamlede bulundu.

ÖFKELİ KOCA OLAYI YANLIŞ ANLADI

O esnada eve giren kadının kocası olayı yanlış anlayıp adamı hastanelik olana kadar dövdü. Halı yıkama görevlisi, boğulma tehlikesi geçiren kadını Heimlich Manevrası ile kurtardı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kazakistan Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Hek Tor:

Haaaa bu arada, senin başına gelseydi, diye soracak olanlar çıkabilir... Ben de önce tacizci sanarak önce 2 TANE yumrukla yere serer sonra ifadesini alırdım. Gerçekten tacizci olduğuna kanaat getirdiğimde o zaman hastanelik ederdim.

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Hek Tor:

Bizde olsaydı bu olay, o kurye televizyona mülakaat vermekte değil, öte tarafta ya meleklerle ya da iblislerle papazkaçtı oynuyor olacaktı...

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