Karataş'ta Yağış ve Fırtına Sonrası Denizde Hortum Oluştu
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Adana'nın Karataş ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına sonrasında denizde hortum oluştu. Hortum, kısa sürede etkisini yitirerek herhangi bir hasara neden olmadı.
ADANA'nın Karataş ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına sonrasında denizde hortum oluştu.
İlçe merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu. Bölge halkının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya