Haberler ›› Dünya ›› Karataş'ta Yağış ve Fırtına Sonrası Denizde Hortum Oluştu

Karataş'ta Yağış ve Fırtına Sonrası Denizde Hortum Oluştu

Adana'nın Karataş ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına sonrasında denizde hortum oluştu. Hortum, kısa sürede etkisini yitirerek herhangi bir hasara neden olmadı.