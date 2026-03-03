Haberler

Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Güncelleme:
Karadeniz açıklarında saat 16.05 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını bildirdi.

Karadeniz açıklarında saat 16.05'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.05'te kaydedilen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Karadeniz açıkları olduğu, yerin 4.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, çevre illerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Gelişmeler takip ediliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
