Karadağ'da Vize Serbestisi Geçici Olarak Askıya Alındı

VİZE SERBESTİSİNİN ASKIYA ALINMASI KARARI GEÇİCİ

Alınan bilgiye göre; Karadağ'da yaşanan olaylar, önceki gün (Cumartesi) geç saatlerde Podgoritsa'da Karadağlı 1 kişinin, 3 Türk vatandaşı tarafından bıçaklanması ardından başladı. Bir işletmede oturan Karadağ vatandaşı, tartışma yaşadığı 3 kişi tarafından bıçaklanıp, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından pazar günü bazı sosyal medya hesaplarından Karadağ'daki Türkler ve Türk işletmelerin hedef alınması çağrısında bulunuldu. Ardından bölgede çok sayıda Karadağlı bir araya gelip, Türkler aleyhine sloganlar attı. Olaylarda çok sayıda Karadağlı ve Türk vatandaşı gözaltına alındı. Podgoritsa'daki Türk Büyükelçiliği devreye girip gerekli girişimlerde bulunurken, vatandaşlar için gerekli tedbirler Karadağ makamları tarafından alındı.

Olayların ardından Karadağ Başbakanı tarafından açıklanan 'Vize serbestisinin geçici olarak askıya alınması' kararı duyuruldu. Bu kararın geçici nitelikte ve gerginliğin azaltılmasına yönelik olduğu bildirildi.