Karaçi'de Çöken Binada Can Kaybı 27'ye Yükseldi

PAKİSTAN'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını keybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, hala birçok kişinin göçük altında olduğunu belirtti.