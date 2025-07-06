Karaçi'de Çöken Binada Can Kaybı 27'ye Yükseldi

Karaçi'de Çöken Binada Can Kaybı 27'ye Yükseldi
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Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye ulaştı. Yetkililer, halen göçük altında birçok kişinin bulunduğunu açıkladı.

PAKİSTAN'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını keybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, hala birçok kişinin göçük altında olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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