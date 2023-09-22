Karabağ'da şehit düşen Azerbaycan askeri, son anlarını kayda aldı: Devletin bana verdiği parayla köyümüzün yoluna asfalt yapın

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçleriyle çıkan çatışmada şehit olan Azerbaycan askerinin vurulduktan sonra çektiği video gözyaşlarına boğdu. Yaralı halde vasiyetini dile getiren asker, "Şehit olduktan sonra devletin bana verdiği 11 bin manatı, köyümüzün yoluna asfalt yaptırmak için harcayın." dedi.

Karabağ'da Ermenilerle çıkan çatışmada şehit düşen Azerbaycan askerinin vurulduktan sonra yaralı halde çektiği videoda, "Şehit olduktan sonra devletin bana verdiği 11 bin manatı, köyümüzün yoluna asfalt yaptırmak için harcayın." sözleriyle vasiyetini dile getirdiği görüldü.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonlarını artırması üzerine 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlattı. 1 gün süren operasyonun ardından Ermeniler tüm silahlarını bırakmayı kabul ederek ateşkes ilan edildi.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE VASİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Bölgedeki gerilim devam ederken, Karabağ'da Ermenilerle çıkan çatışmada şehit düşen Azerbaycan askerinin vurulduktan sonra çektiği video ortaya çıktı. Videoda askerin, yaralı halde vasiyetini dile getirdiği görüldü.

"DEVLETİN BANA VERDİĞİ PARAYLA KÖYÜMÜZÜN YOLUNA ASFALT YAPIN"

Asker videoda, "Şehit olduktan sonra devletin bana verdiği 11 bin manatı, köyümüzün yoluna asfalt yaptırmak için harcayın." dedi.