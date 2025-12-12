Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Suriye'de temaslarda bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Suriye'de temaslarda bulundu
Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile resmi bir görüşme yapmak üzere Şam'a gitti.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile Şam'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 11 Aralık 2025 tarihinde resmi davetli olarak gittiği başkent Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
