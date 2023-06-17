Kanada'nın Nüfusu 40 Milyonu Aştı

2022'de Kanadalıların sayısının 1.050.110 kişi artmasıyla Kanada tarihinde ilk kez ülkenin nüfusu bir yıl içinde 1 milyondan fazla artış gösterdi ve yıllık büyüme oranı yüzde 2,7'ye ulaştı. Kanada İstatistik Kurumu, Kanada'nın nüfusunun 16 Haziran 2023 itibariyle 40 milyonu aşarak bir rekora imza attığını duyurdu.

Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto kentindeki Nathan Phillips Meydanı'nda Toronto yazısının önünden geçen insanlar, 16 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

2022'de Kanadalıların sayısının 1.050.110 kişi artmasıyla Kanada tarihinde ilk kez ülkenin nüfusu bir yıl içinde 1 milyondan fazla artış gösterdi ve yıllık büyüme oranı yüzde 2,7'ye ulaştı.

OTTAWA, 16 Haziran (Xinhua) -- Kanada İstatistik Kurumu, Kanada'nın nüfusunun 16 Haziran 2023 itibariyle 40 milyonu aşarak bir rekora imza attığını duyurdu.

Kurumun Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Kanada'nın nüfusu şu anda rekor hızla büyüme kaydediyor. 2022'de Kanadalıların sayısının 1.050.110 kişi artmasıyla Kanada tarihinde ilk kez ülkenin nüfusu bir yıl içinde 1 milyondan fazla artış gösterdi ve yıllık büyüme oranı yüzde 2,7'ye ulaştı.

Kurum, daha önce 1950'lerde görülen büyüme oranı rekorunun büyük ölçüde savaş sonrası doğum patlaması kaynaklı olduğunu, 2022'de kaydedilen büyümenin hemen hemen tümünün uluslararası göç kaynaklı olduğunu söyledi.

Kurum, Kanada'nın nüfus artışı bakımından G7 ülkeleri arasında açık ara önde geldiğini ve bu durumun son 20 yıldır bu şekilde devam ettiğini vurguladı.

Kurum, bu nüfus artış hızının önümüzdeki yıllarda sabit kalması halinde Kanada nüfusunun yaklaşık 26 yılda iki katına çıkabileceğini kaydetti.