Kanada'nın Filistin'i Tanıma Kararı Tarihi Bir Adım

Kanada'nın Filistin'i Tanıma Kararı Tarihi Bir Adım
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kanada'nın Filistin'i tanıma kararını tarihi bir tutum olarak değerlendirdi ve bu kararın bölgedeki barışa katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklamasını 'tarihi bir tutum' olarak değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Abbas'ın görüşmede, Kanada'nın Filistin'i tanıma kararını 'tarihi bir tutum' olarak değerlendirdiği bildirildi. Kararın bölgedeki barış, istikrar ve güvenliğe katkı sunacağını belirten Abbas, Filistin ile Kanada arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçleneceğini kaydetti.

Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma da değinen Abbas, henüz Filistin Devleti'ni tanıma kararı almayan diğer ülkelere 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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