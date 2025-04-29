Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesinde restoran alevlere teslim! 22 kişi hayatını kaybetti
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile

Kanada Genel Seçiminde Liberal Parti Önde

Kanada Genel Seçiminde Liberal Parti Önde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'daki genel seçimde oy sayımı devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti yüzde 43,2 oy oranıyla lider durumda, Muhafazakar Parti ise yüzde 41,7 ile ikinci sırada yer alıyor.

KANADA'daki genel seçimde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ise ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 43,2 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 41,7'yle ikinci, Quebec Bloku Partisi de yüzde 6,6'la üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.