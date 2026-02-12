Kanada'daki okul saldırısının şüphelisi belirlendi

KANADA'nın British Columbia eyaletinde dün bir okulda düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin tespit edildiği bildirildi.

Kanada basını, dün British Columbia eyaletinin Tumbler Ridge bölgesinde düzenlenen olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Polis, şüphelinin, okulu yaklaşık 4 yıl önce bırakan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar olduğunu açıkladı. Şüphelinin okuldaki saldırıyı düzenlemek üzere evden çıkmadan önce annesini ve 11 yaşındaki üvey kardeşini öldürdüğünü belirleyen polis, saldırganın okulda ele geçirilen iki ateşli silahı nasıl elde ettiği hakkında bilgi vermedi.

Okuldaki saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin, 39 yaşındaki bir eğitimci ve 12 ila 13 yaşındaki öğrenciler olduğu kaydedildi. Öldüğü sanılan kurbanlardan birinin hayatta olduğunun belirlenmesi üzerine her iki saldırıdaki ölü sayısının 10 değil, 9 olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.