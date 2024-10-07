Kanada'da Kadın Seri Katil Saldırısı: Üç Gün içinde Üç Cinayet
Kanada'da 1-3 Ekim tarihleri arasında üç kişiyi öldüren 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar, polis tarafından tutuklandı. Cinayetlerin ardından kaçmayı başaran katil, Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da eylemlerini gerçekleştirdi.
KANADA üç günde üç kişiyi öldüren kadın seri katil vakasıyla sarsıldı.
Kanada'da 1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürüldü. Kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar, gerçekleştirdiği cinayetlerin ardından üç gün boyunca kaçmayı başardı.
Polis, cinayetleri çözmesi için 100'den fazla müfettiş görevlendirdi. Sabrina Kauldhar, Kanada'nın Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı. Kauldhar'ın daha önce de poliste kaydı olduğu anlaşıldı.