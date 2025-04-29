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Kanada'da Erken Genel Seçimlerde Liberal Parti Zaferi

Kanada'da Erken Genel Seçimlerde Liberal Parti Zaferi
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Kanada'da yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti, oyların yüzde 43,5'ini alarak çoğunluğu sağladı. Ancak, tek başına iktidar olmak için gereken milletvekili sayısını aşamadı.

KANADA'da yapılan erken genel seçimleri, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti'nin kazandığı açıklandı.

Kanada'nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimlerde çoğunluğu sağladı.

Mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosu'ndaki 343 sandalyeden 168'ini kazanan Carney'nin partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 172 milletvekilli sınırını aşamadı.

Oyların yüzde 41,4'ünü alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 144'ünü kazandı. Seçimlerde, Muhafazakar Parti'yi yüzde 6,4 oyla Quebec Bloku Partisi takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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