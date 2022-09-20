Kanada Başbakanı cenaze diyerek gitti! Otelde eğlence görüntüleri ortaya çıktı

Kraliçe 2.Elizabeth'in cenaze törenine 2000 üzerinde davetli katıldı. Katılanlar arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeu'de de vardı. Trudeu, tören için Londra'ya geldi. Trudeu'nun, kaldığı otelde eğlendiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kanada Başakanı'nın bu hareketi saygısızlık olarak nitelendirildi.