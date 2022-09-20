Kanada Başbakanı cenaze diyerek gitti! Otelde eğlence görüntüleri ortaya çıktı
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Kraliçe 2.Elizabeth'in cenaze törenine 2000 üzerinde davetli katıldı. Katılanlar arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeu'de de vardı. Trudeu, tören için Londra'ya geldi. Trudeu'nun, kaldığı otelde eğlendiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kanada Başakanı'nın bu hareketi saygısızlık olarak nitelendirildi.
Kraliçe 2.Elizabeth'in cenaze töreni birçok devlet başkanı, eşi ve davetli katıldı.2000 üzerinde kişinin katıldığı törende, Kanada Başbakanı Justin Trudeu'da davetliler arasındaydı. Trudeu'nun kaldığı otelde yaptıkları tepkilere yol açtı.
OTEL LOBİSİNDE EĞLENDİ
Londra'da bulunan Kanada Başbakanı Trudeu'nun otel lobisinde eğlendiği görüldü. Piyano çalan bir adamın yanında duran Trudeu, şarkı söyledi. Trudeu'nun şarkı söylerken oldukça eğlendiği ortaya çıktı. Başbakan, İngiliz rock grubu Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısını söylediği anlaşılıyor. Görüntüler otelde bulunanlar tarafından kaydedildi. Trudeu'nun hareketlerine ise tepki yağdı.