Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu

Orta Doğu adeta yangın yerine döndü. İsrail bir yıldır Gazze'de olduğu gibi, bugün Lübnan'da da canlı olan her hedefi acımadan vurabildiğini gözler önüne serdi. İsrail, Lübnan'da bir gazeteciyi canlı yayında hedef aldı.

YÜZLERCE HEDEF BOMBALANDI

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Saldırılar nedeniyle ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad İsrail'in bugünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını söyledi. Lübnan'ın kalbi Beyrut'a yoğun bombardıman başladı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Hedefimizde Ali Karaki var" dedi.

BAŞKENT BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi.

ÖLÜ SAYISI 356

İsrail ordusunun, Lübnan'da sabahtan bu yana 1100 "hedefe" yönelik hava saldırılarında 356 kişi yaşamını yitirdi, 1244 kişi yaralandı. İsrail, adeta ateş hattına çevirdiği Lübnan'da sivil unsurları da vuruyor. Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kentinin batısındaki Tariya beldesinde iki evi vurdu. Saldırıda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti.

CANLI YAYINDA GAZETECİYİ HEDEF ALDI

İsrail savaş uçakları bu akşam saatlerinde Lübnan'da bir gazeteciyi hedef aldı. Canlı yayında gerçekleşen saldırıda, Lübnanlı bir gazeteci televizyonda milyonlarca kişinin gözü önünde bombalı saldırının hedefi oldu.