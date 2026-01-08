Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

TRUMP'TAN SKANDAL SAVUNMA

Vurulma anına ilişkin görüntüler büyük infial yaratırken, ABD Başkanı Donald Trump ise Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Bakanlık sözcüleri de Trump'ı doğrular nitelikte konuşurken yapılan açıklamalarda ülkede büyük tepkiye neden oldu. Olayın ardından servis edilen bir görüntü ise ABD polisinin acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"KADINI SURATINDAN VURDUNUZ"

Doktor olduğunu söyleyen bir adamın "Gidip nabzını kontrol edebilir miyim?" sorusuna olumsuz yanıt veren polis "Umrumda değil. Ambulans yolda" ifadelerini kullandı. Yaşananlara isyan eden bir kadın ise "Neredeler? Neredeler? Kadını suratından vurdunuz. Komşumu öldürdünüz" dedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

NE OLDU?

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görüldü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafe 3 el ateş ettiği dikkati çekti. Olayı kaydeden vatandaşlar, ICE polislerine "utanın, utanın" şeklinde bağırarak şiddetle tepki gösterirken, yol kenarına park etmiş araçlara çarparak duran kurbana ilk yardım müdahalesinde bulunulmaya çalışıldığı izlendi. CNN'e konuşan kaynaklara göre, Trump yönetimi, göçmenlikle mücadele için Minneapolis kentinde yaklaşık 2 bin civarında ICE polisini konuşlandırmış bulunuyor.