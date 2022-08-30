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Kan akışını kesip adamı anında tabuta gönderiyor! Yetkililer dev yılanın yanına korkarak yaklaştı

Dünya Haberleri

Kan akışını kesip adamı anında tabuta gönderiyor! Yetkililer dev yılanın yanına korkarak yaklaştı

İngiltere'de sahibinin evinden kaçan dev boğa yılanı, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yakalandı. Boğa yılanları, avlarını kan akışını durdurarak öldürmeleriyle biliniyor.

Batı Yorkshire'da tellerin arasında büyük bir yılan görüldüğü ihbarını alan ekipler hemen olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, tellere sıkışan ve olduğu yerden çıkamayan yılana korku içinde yaklaştıktan sonra yılanı kontrol altına aldı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İsminin Sid olduğu öğrenilen yılan, önce itfaiye merkezine götürüldü, daha sonra ise sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, yılanı sahibine teslim etmeden önce de bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAN AKIŞINI DURDURURAK ÖLDÜRÜYOR

Boğa yılanları, ilginç özellikleriyle biliniyor. Bir araştırmada boğa yılanlarının yakaladığı uyutulmuş laboratuvar sıçanlarının, tansiyon ve kalp atışları da dahil olmak üzere her türlü ölçümleri yapıldı. Kurbandan yakalanmadan önce ve sonra kan örnekleri alan bilim insanları, boa yılanının avını ölümcül şekilde kavrayışı sırasında kurbanda kan dolaşımının büyük ölçüde kesildiğini saptadı. Kan dolaşımı kesilince ortaya çıkan oksijen yetersizliğinin, oksijensiz çalışamayan beyin, kalp ve karaciğerde dokuları hızla öldürdüğü saptandı.

Kan akışını kesip adamı anında tabuta gönderiyor! Yetkililer dev yılanın yanına korkarak yaklaştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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