Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir giyim mağazasında, dinlenen genç satış görevlisinin pantolonuna fare girmesi paniğe neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadının panikle ayağa fırladığı ve mağazada kısa süreli hareketlilik yaşandığı görüldü.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir giyim mağazasında yaşanan ilginç olay gündem oldu. Mağazada dinlenen genç bir satış görevlisinin pantolonuna fare girmesi, hem paniğe hem de izleyenleri gülümseten anlara neden oldu.

KAMERA TÜM OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Olay anı mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının oturduğu sırada fare hızla yanına yaklaşarak pantolonunun içine girdiği, kadının ise panikle ayağa fırladığı görülüyor. Kısa süreli koşuşturma ve bağırışlar mağazadaki diğer çalışanların da dikkatini çekti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
