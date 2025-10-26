Kamala Harris 2028 Başkanlık Seçimleri için Aday Olabileceğini Açıkladı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olabileceğini belirtti ve ileride Beyaz Saray'da bir kadın olacağına inandığını ifade etti.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olabileceğini bildirdi.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, bir gün 'muhtemelen' başkan olacağını belirterek, gelecekte Beyaz Saray'da bir kadının olacağına inandığını kaydetti. Demokratların bir sonraki seçimdeki aday belirleme sürecinde kendisini yarış dışında gösteren anketleri ciddiye almadığını ifade eden Harris, "Henüz bitmedim" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya