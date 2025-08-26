Kajiki Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kajiki Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnam'da Kajiki Tayfunu nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. 600 bin kişi tahliye edildi, 152 binden fazla ev yüksek risk altında.

VİETNAM'da etkili olan Kajiki Tayfunu nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'da karaya ulaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında yağmurda evi çöken 90 yaşındaki bir kişi ile fırtınaya hazırlık yaparken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren bir kişi bulunduğu kaydedildi.

Ulusal meteoroloji ajansı, Kajiki Tayfunu'nun saatte 117 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla karaya vurduğunu belirtirken, tayfun nedeniyle yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiği, 152 binden fazla evin yüksek riskli bölgelerde olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçağın biri gidiyor biri geliyor! Süper Lig devi bomba bir yıldızı daha açıkladı

Süper Lig devi bomba bir transferi daha açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.