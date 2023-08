Kahramanmaraş Göksun'da Orman Yangını Çıktı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, "Can güvenliği, mal güvenliği noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Güner enerji panellerine yakın yerlerde yangın var. Umarım oraya sıçramaz. Kaldı ki tüm itfaiye ekipleri orada. Şu an oraya müdahale ediliyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bu akşam saat 18.00 civarı orman yangını çıktı. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, yangınla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu an Göksun Sarız istikameti tarafında Keklikoluk Mahallesi ve Göynük Mahallesi arasında yine ciğerimiz yanıyor. Köylere yakın yerlerdeki yerleşim birimlerine itfaiye müdahalesi yapılıyor. Ancak dağ başına henüz helikopter veya uçak müdahale etmediği için, hava rüzgarlı giderek de yangın yaygınlaşıyor. Umarım bir an önce helikopter uçaklar gelerek müdahale ederler. Can güvenliği, mal güvenliği noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Güneş enerji panellerine yakın yerlerde yangın var. Umarım oraya sıçramaz. Kaldı ki tüm itfaiye ekipleri orada. Şu an oraya müdahale ediliyor. Geçmiş olsun diyoruz."