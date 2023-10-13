Kahire'de Filistin'e Destek Gösterisi
Dünya Haberleri
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından yüzlerce kişi Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi. Mısırlılar, Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar attı. Göstericiler arasında Kemal Ebu Eita da yer aldı.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından yüzlerce kişi Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.
Yüzlerce Mısırlı, Filistin bayrakları taşıyarak "Canımızla kanımızla seni kurtaracağız ey Aksa" sloganları attı.
Mısır'daki 25 Ocak 2011 devriminde ismi öne çıkan ve defalarca tutuklanan Kemal Ebu Eita da göstericiler arasında yer aldı.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.