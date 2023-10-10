Kafa karıştıran görüntü! İsrail askeri, Hamas militanının üzerine GPS cihazı mı yerleştirdi?

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalar şiddetlenirken bölgeden gelen bir görüntü kafa karıştırdı. Görüntüde Hamas militanlarının bir İsrail askerini rehin aldığı görülüyor. Görüntünün devamında rehin alınan askerin Hamas militanının kamuflajını yokladığı görülüyor. Görüntüyü izleyenler "İsrail askeri, Hamas militanının üzerine GPS cihazı mı yerleştirdi?" sorusunu soramadan edemedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası bölgeden tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. İsrail, kuşatma altına aldığı Gazze'yi bombardımana tutarken bölgeden gelen bir görüntü kafaları karıştırdı.

ÜZERİNE GPS CİHAZI MI YERLEŞTİRDİ?

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüde Hamas militanlarının bir İsrail askerini esir aldığı görülüyor. Ancak görüntü yaklaştırılınca esir alınan askerin Hamas militanının kamuflajını birkaç kez yokladığı görülüyor. Görüntüyü izleyenler, "İsrail askeri, Hamas militanının üzerine GPS cihazı mı yerleştirdi?" sorusunu sordu.