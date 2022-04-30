Yine video çekerken avlandılar! İşte Ukrayna ordusunun bombaladığı Çeçenlerin son anları

Ukrayna- Rusya savaşında 66. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan savaş devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk işgale karşı direnişini sürdürürken Rus ordusunun ağır saldırıları sürüyor. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Çeçen askerlerinin Ukrayna ordusu tarafından bombalanma anlar ortaya çıktı.

KADİROV'UN ASKERLERİ CANLI YAYIN YAPARKEN VURULDU

Çeçen askerin kamerasına yansıyan görüntülerde, 6-7 kişi olduğu düşünülen bir grup asker görüldü. Videonun ilerleyen kısımlarında ise grubun bombalandığı anlar kameraya yansıdı.

YAŞANAN OLAY BİR İLK DEĞİL

İki ülke arasında yaşanan savaşa ilk günlerde dahil olan Çeçen birlikler gündem olmuştu. Savaşın uzaması ile birlikte sosyal medyaya birçok görüntü düşerken, Çeçenistanlı askerlerin cephede sürekli video çekerken veya canlı yayın yaparken ölmesi gündem olmuştu.

23 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 23 bine ulaştığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ile 23 Nisan tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Buna göre, Ukrayna topraklarında 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 177 uçak, 145 helikopter, 854 tank, 2 bin 205 zırhlı araç, 403 top, 143 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1543 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 182 insansız hava aracını da kaybetti.