Kadın beden eğitimi öğretmeninin arabanın içinde öğrencisiyle 8 kez ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 31 yaşındaki Ashley Rison, bir öğrencisiyle aracında 8 kez cinsel ilişkiye girdiği yönündeki suçlamaları kabul etti. Hapis cezasıyla yargılanan beden eğitimi öğretmeni, 16 Kasım'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Ohio'daki New Miami okulunda beyzbol antrenörü olarak görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ashley Rison, iddialara göre farklı zaman zarfları içerisinde 17 yaşındaki erkek bir öğrencisiyle arabasının arkasında tam 8 kere cinsel ilişkiye girdi.

ÇOCUĞA ALKOL DE İÇİRMİŞ

Çocuğun ailesinin durumdan şüphelenip çocuklarını konuşturmasıyla birlikte ortaya çıkan olay, mahkemeye taşındı. Ashley Rison, görevinden istifa ederken, hakkında "cinsel taciz ve reşit olmayan kişiye zorla alkol içirme" suçlarından dava açıldı.

5 YIL HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYOR

Ashley Rison adlı öğretmen, 12 Ekim'de hakim karşısına çıktı. Öğretmen, hakkındaki suçlamaları kabul ederek cinsel ilişki eyleminin 8 kez gerçekleştiğini söyledi. Mahkeme heyeti ise diğer tanıkların da dinlenmesi amacıyla karar duruşmasını 16 Kasım'a erteledi. Öğretmen 5 yıl hapis cezası ve 'ömür boyu meslekten men'le yargılanıyor.