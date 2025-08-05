Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı

İspanya'nın güneyindeki popüler bir tatil beldesinde yaşanan olay, plajda büyük paniğe neden oldu. Granada'ya bağlı Castell de Ferro'daki Sotillo Plajı'nda yaklaşık 12 göçmen, sürat teknesiyle kıyıya çıkmaya çalışırken turistler tarafından yakalanıp güvenlik güçlerine teslim edildi.

Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, genç göçmenleri taşıyan sürat teknesi kalabalık plaja doğru ilerledi. Tatilciler önce bunun normal bir gezi teknesi olduğunu düşündü ancak tekne kıyıya beş metre kala durup göçmenler tek tek suya atlayınca durum anlaşıldı. Görgü tanıkları yaşananları "film sahnesi gibi" sözleriyle anlattı.

Restoran sahibi Alberto Garcia, "Tekne çok yavaş ilerliyordu, hiç aceleleri yoktu. Hatta bazıları kapüşonluydu ve sakince kaçmaya çalıştılar. Tekneyi kullanan diğer kişiler de hiçbir şey olmamış gibi geri döndü" dedi.

Yaklaşık 13 göçmenin kıyıya çıktığı, çoğunun Fas uyruklu olduğu tahmin ediliyor. Bazı göçmenler sahilde kalabalığa karışmaya çalışırken bazıları koşarak uzaklaştı. Ancak plajdaki tatilcilerden bazıları kaçan göçmenleri yakalayıp yere yatırarak polise teslim etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mayo giymiş bir turistin göçmeni etkisiz hale getirdiği anlar da yer aldı.

Yerel polis, cankurtaranların ihbarı sonrası olay yerine giderek bir göçmeni sokakta yakaladıklarını, iki kişinin kimliğinin tespitine yardımcı olduklarını ve Guardia Civil'in toplam dokuz kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Bu olay, sadece haftalar önce Fas'tan yola çıkan bir göçmenin yüzgeç ve simitle Cebelitarık Boğazı'nı geçmeye çalışırken kurtarılmasından kısa süre sonra meydana geldi. Malaga açıklarında bir yelkenli teknesi tarafından fark edilen göçmen, bitkin halde sudan çıkarılmış ve sahil güvenliğe teslim edilmişti.