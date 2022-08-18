Afganistan'daki cami saldırısının bilançosu belli oldu: 21 ölü, 33 yaralı Dünya Haberleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün camiye düzenlenen bombalı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı belirlendi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer ise suçluların yakında yakalanacağını aktardı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camii'ne dün akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlenmişti. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran bugün yaptığı açıklamada, "Dün akşam Kabil'in 17. bölgesinde bir camide meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı" dedi. 5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada yaralılar arasında 5 çocuğun da bulunduğu bildirilirken, patlamada cami imamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin de hayatını kaybettiği aktarıldı. "YAKALANIP CEZALANDIRILACAKLAR" Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afgan Sözcü Zabihullah Mujahid ise, "Suçlular, yakında yakalanıp cezalandırılacaktır" dedi. Saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edilmişti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya Afganistan Kabil 3. Sayfa Dünya Haberler

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