Kabe'de ibadette yeni dönem! Görüntüler tartışma konusu oldu

Suudi Arabistan'da Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram bölgesinde kaydedilen görüntüler İslam dünyasında tartışma yarattı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Safa ve Merve Tepeleri arasındaki yürüyüşün elektrikli araçlarla yapıldığı görüldü.

ELEKTRİKLİ ARAÇLA İBADETE TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları, elektrikli araçla ibadet yapanlar için dini değerlerin aşağılandığı eleştirisini getirdi.

SA'Y EYLEMİ

Hac ya da umre için tavaf yapıldıktan hemen sonra, Mescid-i Haram'ın doğu tarafında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelinerek yapılan Sa'y eyleminde Safa tepesinden başlanır ve 4 kez gidilip 3 kez dönülür. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ibadetini yapan insanların iki bölge arasında elektrikli araçlar kullandığı görülüyor. Mescid'i Haram bölgesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti.