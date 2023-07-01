Julian Assange'ın eşi Papa Francis ile görüştü

Wikileaks'in İngiltere'de hapiste olan kurucusu Julian Assange'ın eşi Stella Assange, Papa Francis ile görüştü. Stella Assange, Papa'ya Julian Assange ile kendisinin bulunduğu iki düğün fotoğrafını hediye ettiğini belirtti.

Papalık Ofisi'nden yapılan açıklamada Stella Assange ve aile üyelerinin Papa Francis tarafından kabul edildiği teyit edildi. Stella Assange ise Papa'ya Julian Assange ile kendisinin bulunduğu iki düğün fotoğrafını hediye ettiğini vurgulayıp "Belmarsh hapishanesi tuhaf bir şekilde düğün fotoğraflarımızı basınla paylaşmamızı veya sosyal medyada yayınlamamızı yasakladı" açıklamasını yaptı.