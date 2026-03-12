Haberler

Şili'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Jose Antonio Kast yemin ederek göreve başladı

Şili'de 14 Aralık 2025'te yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Jose Antonio Kast, yemin ederek göreve başladı. Kast, kamu güvenliği ve ekonomik büyüme gibi konularda çalışmalar yürütecek.

ŞİLİ'de 14 Aralık 2025'te yapılan devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Jose Antonio Kast, Ulusal Kongre'de yemin ederek 2026-2030 dönemi için göreve başladı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de devlet başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirildi. Ulusal Kongre'de düzenlenen törende yemin eden 60 yaşındaki Jose Antonio Kast, görevi eski Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten devraldı. Törende Kast'a devlet başkanlığı kuşağını, Şili Senatosu Başkanı Paulina Nunez takdim etti.

Yemin töreninde konuşan yeni Devlet Başkanı Kast, 'ulusun bağımsızlığını koruma' ve 'Anayasa ve yasalara uyma' sözü verdi. Kast'ın yeni görev süresi boyunca kamu güvenliği, düzensiz göç, ekonomik büyüme ve devlet reformları gibi başlıklarda çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Daha önce 2017 ve 2021 yıllarında devlet başkanlığına aday olan ancak seçilemeyen Kast, 14 Aralık 2025'te yapılan seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak seçimi ilk sırada tamamlamıştı. Kast'ın rakibi sol ittifakın adayı Jeannette Jara ise seçimi ikinci sırada bitirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
