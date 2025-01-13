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Joe Biden başkan sıfatıyla son kez kameraların karşısına geçti, kritik mesajlar verdi

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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı devretmeden önce yaptığı son konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkese ilişkin önemli mesajlar verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump'a bırakmadan önce yaptığı son konuşmasında kritik mesajlar verdi.

"ÇİN BİZİ GEÇEMEYECEK"

Biden yaptığı açıklamada Çin'e ilişkin "Birçok uzman, Çin ekonomisinin bizimkini geçmesinin kaçınılmaz olduğunu öngörüyordu, ancak asla bizi geçemeyecekler. Çin'in düşmanca eylemlerine karşı Hint-Pasifik bölgesinde yeni ittifaklar kurduk" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA PUTİN DEĞİL BEN GİTTİM"

Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin de konuşan Biden, "NATO'yu her zamankinden daha güçlü hale getirdik. Putin, savaşın başında birkaç gün içerisinde Kiev'i alacağını düşünüyordu. Ancak o Kiev'e gidemedi. Oraya ben gittim. 50 ülkeyi Ukrayna için seferber ettim" sözlerini sarf etti.

Biden ayrıca "Kızıldeniz'de Husilerin yaptığı saldırılara karşı 20 ülkeyi harekete geçirdim. İran ve Rusya, Beşar Esad'ı iktidarda tutamadı" diye konuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze için devam eden ateşkes anlaşması sürecine de değinen Biden, " Gazze'de ateşkes anlaşmasına ulaşmanın eşiğindeyiz. Anlaşmanın imzalanması için taraflara baskı yapıyoruz. Gazze halkı cehennemi yaşadı. Filistinlilerin barışa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Joe Biden başkan sıfatıyla son kez kameraların karşısına geçti, kritik mesajlar verdi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

Recep İvedik konuştu..

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