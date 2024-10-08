Jens Stoltenberg Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Olacak

ESKİ NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Münih Güvenlik Konferansı (MSC) başkanı olacağı açıklandı.

MSC'den yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreterliği görevinden ayrılan Stoltenberg'in, Şubat 2025'te Christoph Heusgen'in yerine MSC Başkanı olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Stoltenberg, dünya çapında saygın bir diplomat, birçok önemli güvenlik konusunda düşünce önderi ve Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı alan az sayıdaki Avrupalıdan biridir" denildi.

MSC açıklamasında görüşlerine yer verilen Jens Stoltenberg de tüm siyasi hayatını barışı korumaya adadığını söyleyerek, "MSC Başkanı olarak görev yapmak ve konferansın 'diyalog yoluyla barış' misyonuna katkıda bulunmak benim için büyük bir onurdur. Çatışmaların önlenmesi, diyalog ve uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi bakımından MSC kadar önemli çok az uluslararası platform var" ifadelerini kullandı.