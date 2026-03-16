Javier Bardem'den Oscar törenine damga vuran mesaj! Salon yıkıldı

Javier Bardem'den Oscar törenine damga vuran mesaj! Salon yıkıldı
98. Oscar töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek için sahneye çıkan Javier Bardem, yaptığı "Özgür Filistin" çağrısıyla geceye damga vurdu. Bardem, Oscar'a 2003 yılında taktığı "Savaşa hayır" ve Filistin'in sembollerinden "Hanzala" rozetleriyle katılarak sahneden "Savaşa hayır, özgür Filistin!" mesajı verdi. Ünlü oyuncunun sözleri salonda büyük alkış aldı.

  • Javier Bardem, 98. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek için sahneye çıktı.
  • Javier Bardem, 2003'te Irak Savaşı'na karşı taktığı 'No a la guerra' rozeti ve Hanzala figürüyle törene katıldı.
  • Javier Bardem, sahneye çıktığında 'No to war. Free Palestine.' dedi.

Birbirinden başarılı yapımların yarıştığı 98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. One Battle After Another ve Sinners filmlerinin öne çıktığı geceye damga vuran isimlerden biri de İspanyol oyuncu Javier Bardem oldu.

Özel hayatında savaş karşıtı söylemleri ile adından söz ettiren usta oyuncu 98. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek için sahneye çıktı.

23 SENE SONRA AYNI ROZET

İspanyol oyuncu geceye İsrail'i protesto etmek için, 2003'te Irak Savaşı'na karşı taktığı "No a la guerra" (Savaşa hayır) rozeti ve Hanzala figürüyle katıldı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" MESAJI VERDİ

En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek üzere sahneye çıkan Javier Bardem, "No to war. Free Palestine." (Savaşa hayır. Özgür Filistin!) diyerek tüm dünyaya seslendi. Bardem'in bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı.

Kırmızı halıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Bardem, rozeti ile ilgili, "2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum; o yasadışı bir savaştı. Şimdi 23 yıl sonra, Trump ve Netanyahu tarafından başka bir yalanla oluşturulmuş başka bir yasadışı savaşla karşı karşıyayız." dedi.

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Maça damga vuran olay! Rakip hoca sanıp selam verdi gerçek çok başka çıktı

Dün geceye damga vuran kare!
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia

Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan olay iddia
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı

Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gole bakın
Trump'a yakın gazeteci: İsrailli subaylar Pentagon'daki gizli bilgilere erişiyor

Trump'a yakın gazeteciden Beyaz Saray'ı karıştıracak iddia