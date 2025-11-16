Japonya'nın Sakurajima Yanardağı'nda Patlama

JAPONYA'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 00.57'de meydana gelen patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiğini açıkladı. Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.