Japonya'nın Sakurajima Yanardağı'nda Patlama
JAPONYA'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 00.57'de meydana gelen patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiğini açıkladı. Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya