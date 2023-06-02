Japonya Dışişleri Bakanı: BM Güvenlik Konseyi reformu acil bir ihtiyaç

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi reformunun acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Ülkesinin, BM reformuna yönelik çabalarına değinen Hayaşi, konseyin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi reformunun acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başkentin Marunouçi bölgesindeki Yabancı Muhabirler Kulübünde (FCCJ) konuşan Bakan Hayaşi, ülkesinin, BM reformuna yönelik çabalarına değindi.

Hayaşi, "Konsey reformu acil bir ihtiyaç. Ayrıca, Genel Kurul ve Genel Sekreterin rolleri dahil, BM'yi bir bütün olarak güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Bu yıl ülkesinin, konseyde geçici üyelik ve G7 Dönem Başkanlığını üstlendiğini anımsatan Hayaşi, bu pozisyonları, reform çabalarına destek için kullanacaklarını belirtti.

"BM çok taraflılığın çekirdeği ve BM Güvenlik Konseyi de bunun koruyucusudur" diyen Hayaşi, G7 mevkidaşlarıyla reform çabaları konusundaki diyaloğu sürdüreceğini kaydetti.

"Müstakbel Başbakan" nitelendirmesi

Hayaşi, daha önce Tarım, Eğitim ve Savunma Bakanlıklarını üstlendiğinin anımsatılmasına ve kamuoyunda "müstakbel Başbakan" şeklinde nitelendirilmesine de yanıt verdi.

"Japonya'da Başbakan olabilmek için daha fazla ne yapılması gerektiği" sorusuna Hayaşi, "Geriye ne kaldığını keşke bilseydim. Bilseydim, kesinlikle bunu yapardım." yanıtını verdi.

Hayaşi, hükümetin kuruluşlarının yer aldığı başkentin Nagataço bölgesinde yaklaşık 28 yıldır bulunduğunu ve bu süre zarfında pek çok kişi tanıdığını söyledi.

Japon Bakan, "İyi, zeki, güçlü liderlik karakterine sahip kişiler gördüm ancak bazen bu kişiler merdivenin tepesine tırmanacak fırsata kavuşamıyorlar." ifadelerini kullandı.