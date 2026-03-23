Japonya: Ateşkes halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına asker gönderebiliriz

JAPONYA Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, " Orta Doğu'da ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına asker gönderebiliriz" dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına değindi. Ülkesinin 'mayın temizleme teknolojisinin dünyada en üst seviyede' olduğunu belirten Toshimitsu, Orta Doğu'da ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nda yapılacak mayın temizleme operasyonlarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) birimlerinin sevk edilebileceğini bildirdi. Toshimitsu, "Eğer tam bir ateşkes sağlanırsa, varsayımsal olarak, mayın temizleme gibi konular gündeme gelebilir. Ateşkes sağlanırsa ve deniz mayınları bir engel oluşturuyorsa, o zaman bunun dikkate alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı