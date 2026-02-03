Haberler

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana devam eden şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a ulaştı. En çok can kaybı Niigata, Akita ve Aomori eyaletlerinde kaydedildi. Başbakan Takaichi, durumu ciddiye alarak acil toplantı gerçekleştirdi.

JAPONYA'da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak'tan bu yana Japon Denizi kıyısındaki eyaletleri etkisi altına alan kar yağışlarında can kaybının 30'a ulaştığı bildirildi.

Ölümlerin büyük kısmının Niigata, Akita ve Aomori eyaletlerinde, genellikle çatıdan düşen kar kütleleri veya kar temizleme çalışmaları sırasındaki kazalar nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Özellikle Aomori eyaletinin bazı kırsal bölgelerinde kar kalınlığının 4,5 metreyi aştığı kaydedildi.

Afet bölgelerindeki durumun ciddiyetini koruması üzerine Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ilgili bakanlarla acil bir toplantı gerçekleştirdi. Takaichi, can kayıplarını ve kazaları önlemek için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu

Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi