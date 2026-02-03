Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

JAPONYA'da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak'tan bu yana Japon Denizi kıyısındaki eyaletleri etkisi altına alan kar yağışlarında can kaybının 30'a ulaştığı bildirildi.

Ölümlerin büyük kısmının Niigata, Akita ve Aomori eyaletlerinde, genellikle çatıdan düşen kar kütleleri veya kar temizleme çalışmaları sırasındaki kazalar nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Özellikle Aomori eyaletinin bazı kırsal bölgelerinde kar kalınlığının 4,5 metreyi aştığı kaydedildi.

Afet bölgelerindeki durumun ciddiyetini koruması üzerine Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ilgili bakanlarla acil bir toplantı gerçekleştirdi. Takaichi, can kayıplarını ve kazaları önlemek için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.