Japonya'da Vahşi Hayvanların Vurulmasına İzin Veren Yasa Tasarısı Geçti

JAPONYA'da 'acil durumlarda' ayı ve yaban domuzu gibi vahşi hayvanların vurulmasına olanak tanıyan yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem olarak yerleşim alanlarına giren 'tehlikeli' hayvanların acil durumlarda vurulmasına izin veren yeni bir yasayı bugün yürürlüğe koydu. Yeni yasaya göre bozayılar, Asya kara ayıları ve yaban domuzları 'tehlikeli hayvanlar' kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda yerel yönetimlere, yerleşim yerlerine giren ayıların ya da benzeri hayvanların ortadan kaldırılması için avcılar ya da yetkili personelden silahlı müdahale talep etme yetkisi tanındı. Ayrıca, yasa kapsamında belediye başkanlarına silahlı müdahale sırasında halkın güvenliğini temin etmek amacıyla trafik akışını kısıtlama ve bölgeyi tahliye etme yetkisi verildi. Ancak silahlı müdahale, yalnızca yetkililerin ayıyı silah kullanmadan hızlı bir şekilde yakalayamaması ve çevredeki insanların güvenliğinin sağlanmış olması durumunda gerçekleştirilebilecek.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine dayandırılan haberlere göre, 2023 yılından 2024 Mart ayına kadar ülkede kaydedilen ayı saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirirken, 219 kişi yaralandı. Yetkililer, halkı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yeni düzenlemenin can kayıplarının önüne geçilmesinde etkili olmasını umduklarını belirtti.