Japonya'da, Kovid-19 mevsimsel grip ilan edildi

Japonya hükümeti, ilk vakası 13 Ocak 2020'de görülen ve 11 Mart 2020'de pandemi ilanına sebep olan Kovid-19'u ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı 'Kod 2' kategorisinden çıkardı.