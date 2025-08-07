Japonya'da F-2A Savaş Uçağı Okyanusa Düştü

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, F-2A tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı. Pilotun kendini fırlatarak kurtulduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

JAPONYA'da 'F-2A' tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştüğü bildirildi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) yapılan açıklamada, 'F-2A' tipi bir savaş uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde eğitim uçuşu yaptığı sırada Ibaraki eyaleti açıklarında düştüğü belirtildi. Kazada pilotun kendini fırlatmayı başardığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
