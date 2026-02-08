Haberler

Japonya'daki seçimde Başbakan Takaichi'nin partisi önde gidiyor

Güncelleme:
Japonya'da düzenlenen erken genel seçimde Başbakan Sanae Takaichi'nin partisinin, Temsilciler Meclisi'nde 233 sandalye kazandığı bildirildi.

JAPONYA'da düzenlenen erken genel seçimde Başbakan Sanae Takaichi'nin partisinin önde olduğu bildirildi.

Japon basını, sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Sanae Takaichi'nin partisi Liberal Demokratik Parti'nin ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyenin 233'ünü garantilediğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

