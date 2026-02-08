Japonya'daki seçimde Başbakan Takaichi'nin partisi önde gidiyor
Japon basını, sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Sanae Takaichi'nin partisi Liberal Demokratik Parti'nin ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyenin 233'ünü garantilediğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya