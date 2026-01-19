Haberler

Japonya'da erken seçim kararı
Güncelleme:
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, erken genel seçimler için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıkladı.

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, bugün düzenlediği basın toplantısında erken seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Sanae Takaichi, Temsilciler Meclisi'nin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak Cuma günü feshedileceğini bildirdi. Erken seçim kararı almayı 'çok zor' olarak nitelendiren Sanae Takaichi, "Başbakan olarak geleceğimi riske atıyorum. Ülkenin yönetimini bana emanet edip edemeyeceklerine halkın doğrudan karar vermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

