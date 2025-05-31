Japonya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem
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Japonya'nın Hokkaido eyaletine bağlı Kushiro kıyılarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meteoroloji ajansı, depremin deniz seviyesinde değişikliklere yol açabileceğini ancak tsunami riski bulunmadığını duyurdu.

JAPONYA'da Hokkaido eyaletine bağlı Kushiro kıyılarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Hokkaido eyaletine bağlı Kushiro kıyılarında yerel saat ile 17.37'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. JMA, 20 kilometre derinlikteki depremin ardından kıyı şeridinde deniz seviyesinde değişiklikler görülebileceğini, ancak tsunami riski bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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