Japonya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan Gunma eyaletindeki bir otoyolda 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Japonya basınında yer alan haberlere göre; Gunma eyaletindeki Kan-etsu Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle bir kamyonun diğer bir kamyona çarpmasıyla başlayan olay, 50 aracın karıştığı zincirleme kazaya dönüştü. Kaza sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i ağır 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çarpışmaların etkisiyle yaklaşık 20 aracın alev aldığı ve çıkan yangının yaklaşık 7,5 saatlik bir çalışmayla söndürülebildiği belirtilirken, otoyolun ilgili bölümünün de trafiğe kapatıldığı aktarıldı.