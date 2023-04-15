Japonya Başbakanı sis bombalı saldırıya uğradı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Wakayama kentinde bir şüphelinin sis bombalı saldırısına uğradı. Başbakan yaralanmadı ve şüpheli gözaltına alındı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün Wakayama kentinde 24 yaşındaki erkek bir şüpheli tarafından sis bombalı saldırıya uğradı. Başbakan Kishida'nın yaralanmadığı ve olay yerinden aracıyla tahliye edildiği vurgulanarak şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Başbakan Kishida'nın bugün Saikazaki balıkçı limanında, yerel seçimler sebebiyle planlanan konuşmasından hemen önce bir kişiyle sohbet ettiği sırada bir şüpheli, Kishida'nın bulunduğu yere ilk başta ne olduğu tespit edilemeyen bir nesne fırlattı. Nesnenin patlayarak duman çıkarması üzerine meydana gelen panikte Başbakan Kishida, yakındaki aracına götürülerek olay yerinden tahliye edildi.