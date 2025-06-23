Japonya Başbakanı Ishiba, NATO Zirvesi'ne Katılmayacak
Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın, 24-25 Haziran'da Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayacağı ve kararının sebepleri açıklandı.
JAPONYA Başbakanı Shigeru Ishiba'nın, NATO Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.
Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı. Ishiba'nın, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki güvenlik durumu nedeniyle NATO Zirvesi'ne gitmeme kararı aldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya