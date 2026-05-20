Japonya açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatı açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kagoşima eyaletine bağlı Wadomari bölgesinin 8 kilometre doğusu olarak belirlenirken, tsunami uyarısı yapılmadı.
JAPONYA'nın güneybatı açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Japonya'nın güneybatı açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Wadomari bölgesinin 8 kilometre doğusunun açıkları olduğu belirtildi. Yaklaşık 42 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı