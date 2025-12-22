Japonya'nın H3 roketi, uydusunu yörüngeye yerleştiremedi
Japonya Uzay Araştırma Ajansı, H3 roketinin ikinci motorunun güç kaybı nedeniyle 'Michibiki No. 5' uydusunu yörüngeye yerleştiremediğini açıkladı.
JAPONYA Uzay Araştırma Ajansı, H3 roketinin fırlatıldıktan sonra uydusunu yörüngeye ulaştıramadığını bildirdi.
Japon basını, 'Michibiki No. 5' navigasyon uydusunu taşıyan H3 roketinin, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldığını duyurdu. Fırlatılışından kısa süre sonra roketin ikinci motorunun gücünün kesilmesiyle H3 roketinin, uydusunu yörüngeye yerleştiremediği ve görevin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.
