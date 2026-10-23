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James Bond için final seçmeleri: Callum Turner, Jack Lowden ve Josh O'Connor sahnede

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James Bond için final seçmeleri: Callum Turner, Jack Lowden ve Josh O'Connor sahnede
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Yeni James Bond'u belirlemek için final seçmelerinin bu hafta sonu yapılacağı, Callum Turner, Jack Lowden ve Josh O'Connor'ın son aşamaya kalan isimler arasında olduğu bildirildi.

BBC'nin aktardığı haberlere göre, Daniel Craig'in yerine yeni James Bond'u belirlemek için final seçmeleri bu hafta sonu yapılacak. Hollywood Reporter'ın haberine göre çekim testleri cuma gününden itibaren başlayabilir ve son aşamaya üç ile beş arasında oyuncunun kaldığı belirtiliyor.

Deadline'a konuşan kaynaklar, en az dört oyuncuya final testi teklifi yapıldığını ve bunlardan üçünün Jack Lowden, Callum Turner ve Josh O'Connor olmasının beklendiğini söyledi. Bu isimler resmi olarak doğrulanmadı.

Final seçmelerinin dublör sahneleri, kamera karşısındaki duruş ve diyalog olmak üzere üç bölümden oluştuğu aktarılıyor. Deadline'a göre testler ekim başında yapılacaktı ancak takvim çakışmaları nedeniyle ertelendi.

Variety, Slow Horses dizisinin yıldızı Jack Lowden'ın öne geçmiş olabileceğini yazdı. Masters of the Air dizisiyle tanınan Callum Turner'ın adı ise bu yılın başında da gündeme gelmiş, bazı hayranlar eşi Dua Lipa'nın Bond şarkısını seslendirebileceğini öne sürmüştü. Josh O'Connor ise The Crown dizisindeki Prens Charles rolüyle tanınıyor.

Daha önce Aaron Taylor-Johnson, James Norton ve Paul Mescal'ın adları da rolle anılmıştı. Jack O'Connell'ın artık listede olmayabileceği, Jacob Elordi'nin ise teste katılmayacağı bildiriliyor.

Deadline, testler gelecek hafta tamamlansa bile nihai kararın ne zaman verileceğine dair bir takvim olmadığını aktardı. Filmin yapımcılarından Amy Pascal ağustosta yeni Bond'la ilgili haber için "yıl sonu iyi bir tahmin" demişti.

Ian Fleming'in yarattığı gizli ajan 007'yi resmi film serisinde bugüne kadar yalnızca altı oyuncu canlandırdı.

Kaynak: BBC

BBC
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